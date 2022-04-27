В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину советник главы ОПУ выразил мнение, что даже в нынешних условиях ВСУ могут быстро взять под контроль Приднестровский регион Молдовы, информирует «НБН».

При этом, Украина может занять Приднестровье исключительно по запросу официального Кишинева. Арестович подчеркнул, что для Украины Молдова – ближайшая соседка и судьба этой страны нам не безразлична. По этой причине молдавский народ может обращаться к украинцам за помощью.

Представитель Офиса Зеленского напомнил, что Приднестровье – территория суверенной Республики Молдовы, поэтому украинские войска могут занять ее лишь после обращения молдавской стороны.

Отметим, что Россия активизировала свои военные подразделения в Приднестровье, поэтому Украина должна быть готовой к любому сценарию развития событий в этом регионе.

В то же время в МИД РФ заявляют, что не видят риска эскалации в Приднестровье и якобы собираются решать проблему в этом регионе мирным путем.