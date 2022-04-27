Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган предлагает провести встречу президентов Украины и РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

Представитель оборонного ведомства Турции отметил, что их правительство внимательно следит за событиями на украинской территории и прилагает много усилий, чтобы преодолеть сложности в этой ситуации.

Акар напомнил, что еще до войны турецкий лидер делал все возможное, чтобы предотвратить войну и обеспечить как можно скорее прекращение огня. Российские и украинские переговоры в Анталье собрали много министров и после этого Эрдоган неоднократно встречался и с Зеленским, и с Путиным.

Сейчас, по словам министра обороны, в Турции надеются на то, что по предложению президента, главы Украины и Российской Федерации проведут переговоры в ближайшие дни.

Напомним, что украинский лидер в телефонных переговорах с турецким коллегой обсудил важные вопросы перед встречей с Путиным. Также глава Украины выразил готовность к переговорному процессу с любым представителем страны-оккупанта, в том числе и с кремлевским диктатором. Он рассказал, какие шаги должна сделать Москва, чтобы такая встреча состоялась.