Как информирует «НБН», свою точку зрения Пионтковский рассказал в эфире «Украина 24».

По его словам, все попытки, которые принимает государство-оккупант Российская Федерация, чтобы расшатать ситуацию на территории не признанного мировым сообществом Приднестровья, а также втянуть этот регион в войну против Украинского государства говорит только об одном – президент Российской Федерации Владимир Путин находится в отчаянии из-за поражения под Киевом, а также заглохшего наступления войск РФ на Востоке Украины.

Дословно из заявления Андрея Пионтковского:

«Это является еще одной самоубийственной идеей, ударить по Одессе с двух сторон – Херсона и Приднестровья. Никак по-другому эту серию взрывов объяснить невозможно. Подготовка к какой-то акции».

Согласно мнению аналитика, так называемый «контингент миротворцев» войск России в Приднестровье не представляет большой опасности, если эти подразделения вступят в войну, то они будут окружены и разгромлены Вооруженными силами Украины.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что начальник Генерального штаба России Герасимов лично прибыл в Изюм, чтобы командовать наступательными действиями.