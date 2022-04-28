Об этом сообщает издание Defense Express, передает «НБН».

Руководитель российского Генштаба РФ Валерий Герасимов лично прибыл в захваченный российскими оккупантами Изюм, чтобы командовать наступлением.

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Этот факт может говорить о том, что руководство страны-агрессора всерьез сосредоточено на достижении каких-либо побед на Донбассе.

Кроме того, приезд Герасимова в Изюм может говорить о том, что назначение главы Южным военным округом генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине не улучшило ситуацию с управлением и координацией оккупационных подразделений на поле боя.

К слову, путинский генерал Герасимов на третью неделю полномасштабной войны РФ против Украины пропал из публичного пространства вместе с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Ранее в Пентагоне заявляли, что высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США.

Ранее журналист Иван Яковина рассказал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу болеет, его «накачивают» препаратами.