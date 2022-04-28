Об этом Костенко сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН»,

Народный депутат и военный Роман Костенко прокомментировал информацию о прибытии в оккупированный Изюм (Харьковская область) начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Костенко считает, что диктатор РФ Владимир Путин бросил Герасимова в одну из самых горячих точек в Украине из-за военных неудач России.

«Он стратегически не оправдал тех надежд президента РФ за три дня Украину захватить, а теперь он ему сказал, что нужна победа. А они видят, что к 9 мая им тяжело дается продвижение по Донецкой области. Таким образом, он его туда направил. Это не придает авторитета ни российской армии, ни Герасимову. Это показывает еще раз, что у них не все в порядке», — сказал Костенко.