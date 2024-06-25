Лидер украинцев поприветствовал решение МУС о выдаче ордеров на арест топ-чиновников российского военного руководства, информирует «НБН».

Соратников Путина обвиняют в преступлениях против гражданского населения в нашей стране во время ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры. Гарант отметил, что эти атаки захватчиков ракетами и беспилотниками продолжаются, в результате этого террора погибают украинцы и страна несет ущерб.

Президент подчеркнул, что каждый, кто причастен к планированию этих обстрелов, должен знать, что он не уйдет от правосудия и украинцы увидят их за решеткой.

Напомним, что в мае кремлевский диктатор Владимир Путин уволил Шойгу с должности главы МО РФ, назначив на этот пост Андрея Белоусова. СМИ узнали, почему лидер россиян убрал генерала из оборонного ведомства.