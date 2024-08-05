Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что глава МО РФ хочет предложить Путину уволить Герасимова и назначить на должность начальника Генштаба командующего группировкой «Днепр» генерала Михаила Теплинского.

По мнению Белоусова, «второй армии мира» не хватает динамики и надежности, поэтому он хочет сменить главу Генерального штаба ВС РФ, информирует «НБН».

Telegram-канал отмечает, что Теплинский не раз конфликтовал с другими российскими военачальниками, в частности у него были непростые отношения с бывшим руководителем оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Однако генерал смог сохранить прямой контакт с главой Кремля.

Ранее росСМИ сообщали, что бывший руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу после двух странных смертей фигурантов дела его экс-заместителя срочно усилил свою охрану.