Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение лидера «Европейской солидарности» в Телеграм, Порошенко заявил, что угроза ядерной войны является последним козырем в кармане российского диктатора.

Дословно из заявления Петра Порошенко:

«Угроза ядерной войны является последним козырем в кармане Владимира Путина. Следовательно, президент Российской Федерации стремится нас запугать, чтобы мы, украинцы, сдались. А потому ответ мой очень прост: не бойтесь путина. Не доверяйте путину и его угрозам. Он блефует. Он ведь понимает, что последствия точно будут. Об этом сказал в эфире американского телеканала MSNBC».

Ранее стало известно о том, что западные спецслужбы узнали место нахождения бункера, в котором прячется Владимир Путин.