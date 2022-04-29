Об этом он сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Накануне появилась информация о том, что начальник Генштаба РФ, генерал Валерий Герасимов лично отправился в захваченный Изюм (Харьковская область), чтобы командовать наступлением оккупационных войск.

По мнению российского оппозиционного политолога Дмитрия Орешкина, это говорит о военных неудачах путинской армии. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин в гневе из-за военных неудач своей армии.

«Если это правда, а это похоже на правду. Это второй этап неформального признания неудачи со стороны российского военного руководства», — сказал политолог.

Орешкин считает, что первый этап закончился, когда путинского генерала Александра Дворникова назначили командовать войсками РФ в Украине.

«А сейчас уже «пригнали» самого главного начальника, после Шойгу, руководителя Генштаба. Это значит, что Дворников не справился. И это первое. А второе – это значит, что первое лицо, главнокомандующий, то есть Путин – остервенел», — сказал Орешкин.

По словам политолога, Герасимов получил указание «бросать московское кресло» и ехать на поле боя и там разбираться.

«Это явное проявление начальственного гнева и проявление того, что гнев не на пустом месте – путинский план «буксует»… Если эта информация о Герасимове правдива, то значит, что они не справляются», — сказал Орешкин.

Тем временем, стало известно, что к Путину на парад 9 мая никто из мировых лидеров не приедет, даже диктатор Беларуси Александр Лукашенко.