Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главком».

9 мая в день победы во Второй мировой войне к российскому диктатору Владимиру Путину не прилетит никто из мировых лидеров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы Кремль в этом году решил не приглашать лидеров других государств на парад победы в Москве. Такое заявление он сделал российским СМИ. Путинский пресс-секретарь сослался на то, что в этом году не юбилейная дата, поэтому было принято решение не приглашать зарубежных лидеров.

«Мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник святой для всей России и россиян», — заявил Песков в привычном пропагандистском ключе.

Примечательно, что на парад к Путину не приедет даже нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко.

К слову, ранее российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин предположил, что 9 мая в этом году Путин проведет в одиночестве – из-за развязанной им полномасштабной войны против Украины Россия превратилась в страну-изгоя.