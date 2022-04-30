Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт МИД РФ, который приводит интервью Лаврова китайскому изданию «Синьхуа»

В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие

— сообщил Лавров.

Он также добавил, что следствием переговоров может стать «создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР».

Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.

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