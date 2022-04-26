Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такое заявление Хиппи озвучил во время эфира ВВС.

Дословно из заявления Джеймса Хиппи:

«Я не считаю, что в настоящее время существует реальная угроза эскалации конфликта. То, что сейчас делает Запад для поддержки Украинского государства – это весьма взвешенно».

На вопрос относительно того, насколько возможно применение режимом Путина тактического ядерного оружия, Хиппи ответил, что считает такой риск «мизерно малым».

Джеймс Хиппи также отметил, что в текущих обстоятельствах Украинское государство «вполне легитимно» может атаковать объекты, которые находятся на территории Российской Федерации.

Ранее известный российский исполнитель Андрей Макаревич высказал собственное мнение относительно того, почему россияне не выйдут на протесты против войны, которую ведет режим Путина в Украине.