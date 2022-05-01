Как информирует «НБН», в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО говорится, что пропаганда в Российской Федерации пытается убедить, что за ленд-лиз будут якобы расплачиваться будущие поколения украинцев.

В самом же Центре подчеркнули следующее:

«Долги, в целом, могут возникнуть только в том случае, если после войны с Россией Киев захочет оставить военное оборудование, которое было получено за счет ленд-лиза. При этом все уничтоженное и потерянное во время войны оборудование будет списано».

Кроме того, пропагандисты пытаются предоставить то, что еще в январе месяце начали собирать подписи за поставки Украине оружия по ленд-лизе, якобы в качестве доказательства того, что Вашингтон знал о предстоящей войне в Украине.

В Центре противодействия дезинформации ответили на это следующим образом:

«Сенаторы предоставили проект о поставках Киеву оружия по ленд-лизу в начале января. Но сбор подписей сенаторов, который был начат 19 января текущего года, закончился только 24 марта 2022-го. И только после этого он был передан на рассмотрение Комитету Сената по международным вопросам. В это же время предоставление проекта в Сенате вообще не гарантирует того, что он будет принят».

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев публично пригрозил столицам европейских стран ядерным ударом.