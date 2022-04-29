Как информирует «НБН» со ссылкой на видео, обнародованное телеграм-каналом Nexta, российский политик Алексей Журавлев пригрозил ядерным ударом по столицам Европы.

Отмечается, что свое заявление о необходимости нанести ядерные удары депутат Государственной думы Журавлев озвучил в студии кремлевского пропагандисткого шоу.

Дословно из заявления политика:

«Один «Сармат» и британских островов нет. По-другому они не понимают».

При этом ведущая пропагандистского ток-шоу Ольга Скабеева показала на экране картинку, на которой изображен наш мир и показан маршрут ракеты «Сармат» на Берлин, Париж и Лондон. При этом там указано, что время полета этой ракеты к Великобритании достигает 202 секунды, до Парижа – 200 секунд, а до Берлина – 106 секунд.

Ранее британский эксперт спрогнозировал, что российские военные падут раньше, чем то предполагалось.