Экс-политик России рассказал, что президент-агрессор живет по принципу, озвученному Мюллером в сериале «17 мгновений весны», который подразумевает, что «нельзя доверять никому, даже самому себе, но мне можно», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Пономарев отметил, что кремлевский диктатор как известный чекист живет поэтому же принципу и чем дальше, тем больше люди из окружения Путина будут заинтересованы в его замене.

Бывший российский депутат объяснил, что глава Кремля не считает предателями отстраненных, задержанных или репрессированных лиц из спецслужб, они просто оказались неэффективными. Для Путина предатель – человек, который предал его лично и работает против него.

У российского лидера было ожидание от спецслужб, что они за эти годы подготовят в Украинском государстве почву для вторжения, где русских солдат будут встречать с цветами, создадут в этой стране альтернативные элиты, которые бы стали ставленниками Кремля после захвата столицы.

По словам Пономарева, на деле выяснилось, что прихода войск РФ честно ожидал кум Путина Виктор Медведчук и до последнего оставался недалеко от Киева, ожидая падения украинской столицы.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что «зачистка» в Кремле только набирает обороты. Эксперт сообщил, с подачи какого сотрудника ФСБ возникли проблемы у экс-помощника Путина Владислава Суркова.