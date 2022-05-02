Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Сергея Лаврова телекомпании из Италии «Медиасет», глава МИД России заявил, что Россия будет «торжественно отмечать 9 мая».

В это же время он добавил, что темпы наступления на территории Украины «вовсе не зависят от каких-либо дат». Провал же «спецоперации» Путина в нашей стране высокопоставленный российский чиновник попытался объяснить тем, что армия России якобы «минимизирует любые риски» для граждан Украины и военных России.

Министр иностранных дел России напомнил, что «в Советском Союзе ранее была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-либо крупное, громкое…».

Заявление Лаврова о жителях Мариуполя, которые прячутся в подвалах «Азовстали» и Зеленском

Что интересно, о жителях Мариуполя, которые сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежищах «Азовстали» от бомбежек со стороны Российской Федерации, Лавров высказался таким образом, мол, это вероятные «западные офицеры и наемники».

Касательно же президента Украины Владимира Зеленского, Лавров утверждает, что Россия не выставляет требований, чтобы Верховный главнокомандующий ВСУ сдался, однако требует, чтобы он отдал приказ Вооруженными силам Украины «прекратить сопротивление».

Ранее Сергей Лавров сделал заявление о том, что Россия выступает за продолжение переговоров, а также снятие санкций в отношении государства-оккупанта.