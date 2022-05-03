Журналисты CNN опубликовали материал, в котором заявили, что Путин может официально объявить Украине войну 9 мая. Западные чиновники предполагают, что российский диктатор использует ценность и символическое значение этого дня в своих целях, информирует «НБН».

Американское издание озвучило три главных сценария, которые может осуществить Путин. Первым вариантом развития событий в России является желание Кремля повысить популярность «спецоперации» среди населения, чтобы мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных на войну с Украиной.

Вторым сценарием может стать аннексия Россией отколотых территорий Донецкой и Луганской областей, а также усиление действий в Одессе. Есть признаки того, что оккупанты могут аннексировать и провозгласить фейковую «ХНР» в Херсоне. Кроме того, Москва способна заявить о полном контроле над южным портом в Мариуполе.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс утверждает, что россияне не упустят возможность использовать 9 мая в пропагандистских целях, отвлекая внимание от провала путинских войск на фронте в Украине.

Третий вариант развития событий – возможность использования Кремлем «Дня Победы» для официального оглашения войны с Украинским государством. В то же время в Москве уверяют, что Россия не будет «искусственно подгонять» войну в Украине под какую-то дату, в том числе и 9 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров «объяснил» провал «спецоперации» на украинской территории.