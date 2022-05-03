Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает «НБН».

Война против Украины настолько ослабила российскую армию, что в этом году на параде 9 мая в Москве россиянам покажут меньше военной техники. Также ожидается, что Минобороны страны-агрессора выведет меньше солдат на парад.

Газета пишет, что в этом году на параде россияне не увидят огнеметные комплексы «Солнцепек», зенитные комплексы «Панцирь-С», танки «Т-80БВМ».

«Воздушная составляющая церемонии будет включать 77 самолетов от истребителей до стратегических бомбардировщиков. 8 истребителей «МиГ» пролетят в форме буквы «Z», которая стала символом вторжения РФ в Украину», — пишет британская газета.

Прокомментировал данную информацию от The Telegraph экс-разведчик СССР, аналитик Юрий Швец.

«Газета напомнила, что на прошлом параде участвовала 191 единица военной техники, на этот раз будет значительно меньше – 130. То есть, 30% исчезло… Триумфальный парад, который планировался для бункерного стратега – он не состоится. Будет в минорных тонах», — сказал аналитик на своем YouTube-канале.

К слову, на парад к Путину 9 мая не приедет даже диктатор Беларуси Александр Лукашенко.