В интервью греческому общественному вещателю ЕРТ президент Украины заявил, что его страна никогда не откажется от части своих территорий. По словам Гаранта Конституции, никто из украинцев к этому не готов, информирует «НБН».

Зеленский заверил, что украинские граждане ни при каких условиях не откажутся в пользу страны-оккупанта от части своих территорий, особенно после гибели тысячи людей среди защитников Украины и мирного населения.

Президент сообщил, что Украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность. Также он отметил, что мировое сообщество должно осознавать, что у Кремля большие аппетиты и «откусив» часть чужих территорий, он не остановится. Уже через 2-3 года страна-оккупант может начать новую агрессию.

Также глава украинского государства подверг критике Турцию и Грецию. По его словам, эти страны готовятся к приезду туристов из Российской Федерации. Зеленский упрекнул государства в двойных стандартах на фоне вооруженной агрессии РФ.