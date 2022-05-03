Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters.

Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Панама-Сити, где находится с официальным визитом, что ЕС надеется ограничить экспорт энергоносителей России в рамках своих усилий по наказанию Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти – меру, которая лишит Москву большого потока доходов.

Боррель, возглавляющий заседание Совета по иностранным делам, сказал, что надеется, что ЕС сможет принять «меры, чтобы существенно ограничить этот импорт», но признал, что пока нет согласия всех членов.

Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета

– добавил он.

Заседание Совета ЕС запланировано на 10 мая и 16 мая позже этого месяца.

Ранее сообщалось, что Словакия будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.

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