Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на обращение президента.

Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью – что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу

— сказал Зеленский

В то же время Зеленский добавил, что России пока под силу сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить мост или склад с зерном или жилой дом с людьми.

Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью

— сказал он.

Также ранее мы сообщали о том, что в Одессе из-за нового ракетного удара РФ погиб подросток