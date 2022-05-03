В эфире «Апостроф TV» оппозиционный политик РФ выразил мнение, что присоединение «ДНР» и «ЛНР» к России может вызвать раскол внутри элиты, которая резко изменит свое отношение к главе государства, информирует «НБН».

Окружение Путина осознает, что никой выгоды от присоединения ОРДЛО к РФ нет, поэтому хорошего исхода для лидера россиян не будет. Кроме того, граждане страны-оккупанта также не будут в восторге от приобретения псевдореспублик, которые преподнесут им вместо «победы» НАТО и парада в центре Киева. Кроме того, по словам Гудкова, «ЛДНР» — убыточная история, поскольку россиянам придется содержать разрушенные населенные пункты, когда страна на грани экономической катастрофы.

Политик отметил, что за время агрессии российские олигархи потеряли десятки миллиардов долларов и когда они осознают, ради чего были такие «жертвы», их мнение о президенте РФ кардинально изменится и количество сомневающихся в неадекватности главы государства резко сократится.

Напомним, что астролог указала на дату, которая станет критичной в судьбе Путина.