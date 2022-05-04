Как информирует «НБН» со ссылкой на Euractiv, еще не так давно руководитель внешнеполитического ведомства Австрии предложил Украине рассмотреть другие способы, чтобы стать ближе к ЕС, но не членство.

Так, Эдштадлер, комментируя ситуацию, заявила, что полный процесс присоединения Украины будет «весьма длительным и похожим на адаптацию, который, конечно же, не может быть осуществлен на протяжении ближайших 5 – 7 лет». По ее словам, это из-за того, что некоторые страны на Западных Балканах ждали десятилетия для того, чтобы сделать следующий шаг.

Она также добавила, что для Украинского государства не может быть ускоренной процедуры.

Эдтштадлер добавила:

«Глава МИД хотел также сказать, что, вероятно, придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Киев услышал отказ от членства в ЕС, а это совершенно не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в Австрии выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.