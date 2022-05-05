На своем YouTube-канале журналист прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава Кремля намерен объявить войну нашей стране 9 мая, информирует «НБН».

Портников отметил, что за 70 дней «спецоперации» российский лидер потерял и будет с каждым днем терять хладнокровие, поэтому он может решить, что официальное объявление войны выгодно для него.

Первая причина, по словам журналиста, заключается в том, что Путину гораздо легче с юридической точки зрения провести открытую мобилизацию на войну в Украине, несмотря на то, нравится это россиянам или нет. Таким образом он хочет продемонстрировать нашей стране и Западу готовность идти до конца в осуществлении своих планов.

Второй момент – кремлевский диктатор предполагает, что после официального объявления войны изменится ситуация на постсоветском пространстве, поскольку у него будут все права на то, чтобы потребовать от государств-членов ОДКБ ввязаться в боевые действия. Путин будет ожидать, что эти страны отправят на фронт свои вооруженные силы.

Третьим фактором является мечта главы России о создании Союзного государства. Возможно российскому лидеру и не нужны солдаты из Казахстана, однако он хочет лишить своих союзников пространства для маневра. Цель Путина – поссорить Казахстан, Армению и другие государства ОДКБ с западными странами, чтобы бывшие республики СССР не контактировали с Западом. Такой расклад событий облегчит Путину создание Союзного государства, о котором неоднократно говорили в Москве.

В то же время российская журналистка Юлия Латынина утверждает, что Путин озвучит россиянам другое сообщение 9 мая.