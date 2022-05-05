Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил, что Россия будет наносить удары по поставкам западного оружия в Украину.

По словам Жданова, это является одной из причин, почему массовые ракетные удары по Украине участились.

«Они понимают, что с каждым конвоем мы становимся сильнее, наша огневая мощь растет, а у них все идет в минус. У них идет снижение боевого потенциала… Поэтому, они пытаются сорвать поставки техники и вооружения ВСУ», — сказал Жданов.

Эксперт считает, что в ближайшие дни Россия будет продолжать наносить ракетные удары по территории Украины.

«И, возможно, в основном по западным областям Украины», — добавил эксперт.

Ранее Жданов объяснил, почему глава российского МИДа Лавров последнее время делает хамские и оскорбительные заявления.