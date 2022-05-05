Украинский президент в среду, 4 мая, как обычно появился в одежде цвета хаки, однако рукав его футболки украсил символ из всемирно известной киносаги «Звездные войны». Фотографии Зеленского показал Telegram-канал Верховной Рады, информирует «НБН».

Как оказалось, вчера был День «Звездных войн» и, по всей видимости, лидер украинцев является поклонником этого эпичного произведения киноискусства.

Деталь, изображенная на одежде главы Украины – стилизованный под украинский истребитель и вписанный в трезубец «X-wing» – фантастический космический истребитель, на котором Люк Скайуокер ликвидировал Звезду Смерти.

Ранее привлекла внимание украинцев новым стилем Юлия Тимошенко. Политик отказалась от своего привычного гардероба, излюбленных оттенков в одежде, аксессуаров и украшений. Также нардеп вернулась к своей фирменной прическе и изменила цвет волос.