Об этом он рассказал в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что перед 9 мая российские оккупанты могут попытаться пойти в атаку.

«На запорожском и на херсонском направлении они проводят перегруппировку и фактически к 9 мая они уже ничего не успевают, как бы они не хотели. Единственное, что они могут к 9 мая попытаться еще раз пойти в атаку. Даже не говорю в наступление, а в атаку. Изюмское направление мы купировали вчерашним контрударом. Им остается одно, единственное направление, на котором они к 9 мая могут что-то сотворить нехорошее – это Мариуполь», — сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что появилась информация о том, что российские оккупанты планируют провести парад 9 мая в захваченном Мариуполе.

Кроме того, оккупанты несколько дней подряд пытаются взять штурмом завод «Азовсталь», который, словно крепость удерживают украинские военные.

«Массированный штурм и массированный авиационные удары по заводу «Азовсталь», скорее всего, предпринимаются, чтобы чего-нибудь добиться до 9 мая либо хотя бы вынудить наших замолчать на один день. И тогда провести в той части Мариуполя, которая менее пострадала от обстрелов, праздничные мероприятия, показать пропагандистскую картинку «ура, мы побеждаем»… А в остальном Путин скажет, что «операция идет по плану, представит Мариуполь, как «успех» и все выльется в пафосность этого парада», — заявил он.

Также Жданов добавил, что если Россия проведет «парад пленных», то это станет еще одним тяжким преступлением страны-агрессора.

«Это очень тяжкое военное преступление, будет еще одно в копилку России», — сказал эксперт.

Ранее Жданов объяснил, почему РФ участила массовые ракетные обстрелы по Украине.