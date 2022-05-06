В интервью изданию «РБК-Украина» глава ОПУ Андрей Ермак рассказал, как власти страны планируют решить вопрос Крыма и ОРДЛО, информирует «НБН».

Руководитель Офиса президента Украины отметил, что сейчас первоочередной задачей для властей является прекращение войны и отброс армии страны-агрессора как минимум на рубеж 23 февраля. При этом вопрос Крымского полуострова и оккупированного Донбасса необходимо решать на политическом уровне через переговорный процесс двух лидеров.

По словам Ермака, украинский лидер Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения вопроса этих территорий.

Представитель Офиса Зеленского заверил, что в любом случае Украине не будет торговать своей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом, тем более при власти нынешнего главы государства.

Ранее о судьбе Донбасса и Крыма высказался советник Андрея Ермака Алексей Арестович. Он также заверил, что вопрос с этими территориями украинское руководство будет решать путем политики и дипломатии. Советник главы ОПУ объяснил, почему Украина не может осуществить силовой сценарий в этих регионах.