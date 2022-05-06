В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Грозев сообщил, что президентское кресло под Путиным закачалось, поскольку его приближенные ждут его скорейшей кончины, информирует «НБН».

Сейчас российские элиты, которые более 20 лет назад поспособствовали восхождению Путина на трон, живут в страхе. Однако, как только окружение диктатора осознает свою силу, примется за устранение лидера россиян.

Грозев рассказал, что слушал запись, где близкий к президенту-агрессору олигарх признается другому олигарху, что лучше бы глава Кремля умер от болезни. Они осознают, что Путин их уничтожил, а также свою страну и Украину. Теперь олигархи задумались, как поспособствовать смерти президента РФ.

Также журналист не исключает, что убрать кремлевского диктатора может и высшее военное руководство Российской Федерации.

Настоящим шоком полномасштабная война с Украиной стала для кремлевской элиты, поскольку Путин не предупредил ее о своих военных планах. В частности, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров не верил, что российский лидер решится на большее, чем эскалация на Донбассе.