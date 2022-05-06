Об этом президент заявил в интервью Королевскому институту международных отношений, передает «НБН».

Переговоры с РФ будут полностью прекращены, если снова станет известно о том, что Россия убивает пленных военных или гражданских. Такое заявление сделал Верховный Главнокомандующий, президент Владимир Зеленский.

«Если Россия убивает мирных жителей или пленных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры», — сказал глава государства.

Стоит отметить, что ранее президент заявлял о том, что Украина может прекратить переговоры со страной-агрессором. Причиной полного прекращения переговорного процесса с РФ может стать уничтожение защитников Мариуполя, которые держат оборону на «Азовстали» или же проведения псевдореферендум на временно захваченных украинских территориях.

Ранее глава ОП Ермак рассказал, как Зеленский будет решать вопрос оккупированного Крыма и Донбасса.