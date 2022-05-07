В интервью специалистам Королевского института международных отношений Chatham House украинский лидер заявил, что есть минимальный шаг, который должна сделать Москва, чтобы разблокировать дипломатию. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Таким условием для страны-агрессора является возобновление ситуации на украинской территории, которая была до нападения российских оккупантов 24 февраля. Чтобы между странами состоялся полноценный диалог, захватчики должны отойти на временные контактные или разграничительные линии.

У Зеленского поинтересовались, какой минимум он как глава государства от имени украинцев может принять в мирном соглашении с Российской Федерацией. На такой вопрос лидер нации ответил, что украинский народ выбрал его как президента Украины, а не мини-Украины.

Также во время выступления Зеленский рассказал, при каком условии украинская сторона полностью прекратит переговорный процесс с представителями Кремля.