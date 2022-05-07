Лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал о главных инструментах давления на президента России Владимира Путина.

Как информирует «НБН», в Телеграм политик отметил, что нефтяное эмбарго, а также персональные санкции являются главными инструментами давления на Путина.

Дословно из сообщения депутата Верховной Рады Украины:

«Каждый день, когда разоблачаются новые преступления Путина – в Буче, Ирпене, новые преступления в Мариуполе – должны быть новые санкции. И в вопросе персональных санкций речь идет об Абрамовиче. По сути «кошелька путина», который как раз в руках Абрамовича. Очень важно то, что Великобритания, Европейский Союз уже ввели соответствующие санкции. Однако, к сожалению, еще некоторое время понадобится в этом вопросе для Соединенных Штатов».

При этом Петр Порошенко добавил, что нам нужны санкции против так называемого патриарха русской православной церкви Гундяева, освящающего убийства украинцев, ведь он благословляет все эти атаки агрессора.

«Гундяев имеет много собственности в Европе и Соединенных Штатах. Поэтому обязательно следует ввести санкции против него. Так же нам нужно эмбарго, включая нефтяное эмбарго. Следует помочь Европейскому Союзу демонстрировать единство в этом вопросе», — подытожил Порошенко.

Ранее политик рассказал о «последнем козыре в кармане Путина».