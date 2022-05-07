В интервью журналистам «24 канала» эксперт выразил мнение о том, почему Путин не объявит Украине войну 9 мая. По его словам, такой шаг президента Российской Федерации приравняется к признанию в провале «спецоперации» и отсутствию боеспособности российской армии, информирует «НБН».

Лысянский обратил внимание на то, что скрытая мобилизация и так идет на территории России и «республик» Донбасса. Кроме того, ничего нового не произойдет и на фронте, где украинские защитники держат оборону и идут в наступление на путинские войска.

Правозащитник уверен, что российские захватчики после 9 мая будут более активными на южном направлении и продолжат обстреливать всю украинскую территорию. При этом 9 мая оккупанты заверят, что все идет по плану и в качестве «победы» будут выдавать то, что они якобы единственные противостоят попыткам коллективного Запада уничтожить их. Также россияне будут подчеркивать, что они воюют с западными государствами и НАТО, а не с Украиной.

В то же время украинский журналист Виталий Портников считает, что у Путина есть причины для официального объявления войны Украинскому государству. Он рассказал, какие факторы подталкивают президента-агрессора к такому шагу.