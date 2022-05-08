Власти Венгрии в очередной раз заблокировали одобрение шестого пакета экономических ограничений в отношении государства-оккупанта Российской Федерации, которые предусматривают постепенное внедрение эмбарго на «черное золото».

Как информирует «НБН», об этом на собственной странице в социальной сети «Твиттер» написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

В частности, он пишет:

«Прошла встреча послов Евросоюза. Пока что никакой достоверной информации по санкциям против России нет. Они в очередной раз соберутся завтра. А быть может, во вторник. Упрямство Венгрии».

Насколько известно, шестой пакет экономических ограничений в отношении России предусматривает постепенное введение запрета на нефть, а также нефтепродукты из Российской Федерации.

Не секрет, что для таких стран, как Венгрия, Словакия, Болгария, отказ от нефти из России может быть особым вызовом, так как они покупают этот ресурс преимущественно у России. В общей сложности, нефти из РФ составляет двадцать пять процентов среди нефтяного импорта из России, а газ – 40 процентов.

В свою очередь власти Венгрии заявляют, что их страна намерена блокировать эти санкции. На решение Будапешта не повлияла даже уступка в сторону Словакии и Венгрии – для них внедрение этих санкций предлагается отсрочить на полтора года.

Ранее стало известно о том, почему в ЕС не спешат вводить санкции в отношении Алины Кабаевой.