Американский лидер Джо Байден сегодня, девятого мая, подписал закон о ленд-лизе для Украинского государства. Как известно, документ был принят палатой представителей США еще двадцать восьмого апреля.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», отныне американский лидер получит расширенные полномочия по оборонной помощи Украинскому государству.

Теперь Вашингтон сможет поставлять оружие, транспорт, а также продовольствие по упрощенной процедуре.

Примечательно, что последний раз такой закон о ленд-лизе принимался еще во время Второй мировой войны. Тогда Соединенные Штаты Америки поставляли оружие в Европу, помогая странам-союзницам побороть нацистов.

В свою очередь военный аналитик Сергей Грабовский подчеркнул, что оружие, которое Штаты поставят Украине, Вооруженные силы Украинского государства смогут использовать уже этим летом.

Ранее появилось сообщение о «подарке» Джо Байдена, который американский лидер подготовил для Путина на 9 мая.