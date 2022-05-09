Пресс-служба президента Российской Федерации сообщила, что Владимир Путин по случаю 77-годовщины окончания Второй мировой войны отправил украинцам, главам государств и народам, которые входили в состав Советского Союза, «поздравление» с 9 мая, информирует «НБН».

Также российские лидер не оставил без послания ставленников Москвы и «республики» Абхазии, Южной Осетии и Донбасса. В то же время Путин проигнорировал страны Прибалтики.

В своем обращении президент страны-оккупанта заявил, что «не допустить возрождение нацизма» является «общим долгом». Также он подчеркнул, что потомкам нужно «передавать правду о событиях военных лет и традиции братской дружбы».

В послании украинцам, диктатор сказал, что нужно «не допустить реванш идейных наследников тех, кто был повержен во Второй мировой войне». При этом в поздравлении для «ЛДНР» Путин выразил уверенность в том, что победа будет за военными РФ и ОРДЛО, которые «освобождают родную землю от нацистской скверны».

Напомним, что накануне 9 мая к российскому лидеру обратились киевские ветераны Второй мировой войны относительно ситуации с заблокированным Мариуполем.