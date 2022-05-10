Советник главы МВД считает, что в своей речи 9 мая Путин завуалировано сообщил, что страна-агрессор готовится к оккупации территорий Украины. По мнению Денисенко, об этом свидетельствует ключевая фраза в скучном выступлении главы Кремля, информирует «НБН».

Во время телемарафона советник министра указал на главные слова в речи российского диктатора, которую он адресовал своим соотечественникам. Путин заявил, что россияне сражаются на своей земле, дав понять, что он не намерен уходить из Украины, кроме того, готов аннексировать оккупированные территории.

Денисенко напомнил, что лидер россиян в своей статье о «едином народе» и «Новороссии» указывает Украину как территорию Российской Федерации. Однако во время выступления диктатор не мог сказать об этом прямо, предполагая, какие последствия могут быть со стороны Запада.

В то же время Путин подчеркнул, что Кремль готовит референдум о присоединении к РФ украинских территорий, временно оккупированных российскими войсками. Советник министра уверен, что это подтверждают высказывания главарей «ЛДНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Денисенко добавил, что 9 мая Путин ясно дал понять, что ключевая задача для РФ остается неизменной – создать СССР-2. При этом до сих пор не ясно, как будет выглядеть новый «Советский Союз».

Ранее оппозиционер Геннадий Гудков призвал обращать внимание не на то, что говорит Путин, а на то, что он не озвучивает. Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему глава Кремля не решился 9 мая объявить мобилизацию.