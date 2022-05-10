Во время интервью «24 каналу» телеведущая поинтересовалась у Гудкова, как расценивать тот факт, что кремлевский диктатор во время выступления ни разу не упомянул об Украине, информирует «НБН».

Оппозиционер отметил, что он давно перестал прислушиваться к словам главы России, который постоянно лжет. Экс-депутат Госдумы отметил, что гораздо важнее обращать внимание на то, о чем не говорит Путин, поскольку его риторику можно послушать в эфире пропагандистского телевидения.

Гудков указал на то, что российский лидер ничего не сказал о мобилизации во время выступления на параде. Оппозиционер считает, что Путин не решился на это по одной причине: президент-агрессор не хочет давать оружие в руки молодых людей, поскольку сомневается в их преданности. Кроме того, поддерживает войну и старшее поколение россиян, поскольку им не нужно идти воевать.

Также на слова Путина во время парада отреагировал экс-руководитель МИД Украины Павел Климкин. Он отметил нервный вид диктатора и рассказал, какие вещи в обращении президента-агрессора его впечатлили.