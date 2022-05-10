Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Politeka-Online.

Вчера, 9 мая в Москве состоялся военный парад. Российский диктатор Владимир Путин традиционно выступил с речью. Многие эксперты прогнозировали, что риторика главы Кремля будет жесткой – он начнет угрожать ядерной войной и объявит всеобщую мобилизацию.

Однако основную часть своего выступления Путин посвятил оправданию полномасштабного вторжения в Украину.

Смену риторики хозяина Кремля объяснил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Путин начинает осознавать, что он один против всего мира. Эксперт отметил, что к Путину на парад не приехал даже диктатор Беларуси Александр Лукашенко.

«Я так понимаю, что у Путина приходит осознание того, что он оказался один. Один против всего мира… Все постарались дистанцироваться от Путина. Даже Лукашенко», — сказал Жданов.

Кроме того, Жданов считает, что Путин «сбавил градус» своей риторики еще по одной причине. По его словам, в российском обществе очень медленно начала падать поддержка войны в Украине.

«За два месяца упала почти на 10%. Поэтому народ начинает задавать вопросы: «а что мы там делаем?», «почему там война?», «почему идут гробы с солдатами?». Поэтому Путин поменял риторику от пафосно-угрожающей до смиренно-оправдывающей», — сказал эксперт.

Ранее Пионтковский проанализировал речь Путина на параде в Москве.