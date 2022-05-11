Во вторник, 10 мая, Лукашенко устроил совещание с генералами армии Беларуси, где обсуждалась «спецоперация» Российской Федерации в Украине, которая терпит крах. Нелегитимный президент заявил, что российско-украинская война заставила его по-другому посмотреть на вооружение и возможности ВС Беларуси, информирует «НБН» со ссылкой на сайт «лидера» страны.

Лукашенко заявил, что Беларусь «многому научилась» от «военной операции» россиян на украинской территории. По его словам, он с первого дня требовал от руководства оборонного ведомства страны и всех генералов учесть уроки войны в Украине и понять, какие боевые действия могут развернуться в Беларуси и какое оружие необходимо для противостояния врагу.

Непризнанный президент отметил, что министр обороны выполнил распоряжение «главы» государства и изучил уроки войны в Украине. Кроме того, Лукашенко хочет, чтобы армия Беларуси перенимала опыт именно ВСУ. Особенно диктатору понравилась тактика мобильной обороны, которая помогает украинским защитникам уничтожать огромные и неповоротливые путинские войска.

Нелегитимный лидер в восторге от эффективности мобильных групп армии Украины, которые быстро и неожиданно приближались к оккупанту, который превосходит по численности войск. «Президент» потребовал от генералов изучить соответствующую тактику ВСУ и включить ее в свое военное планирование.

Напомним, что Лукашенко объяснил, почему Беларусь не станет развязывать войну в Европе и заявил, что Запад может спать спокойно.