Боррель резко раскритиковал тех, кто утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают войну, сообщает «НБН» со ссылкой на DW.

Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами? Вы этого хотите?

— возмутился он.

Боррель добавил, что войны заканчиваются мирными переговорами, однако переговоры о мире нужно вести «с позиции силы» и задача сейчас заключается в том, чтобы «привести украинцев к такой позиции».

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