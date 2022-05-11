Также в США добавили, что главная цель сейчас заключается в полной победе Украины. Об этом в Twitter написал советник Конгресса США Пол Массаро, информирует «НБН».

По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы все задумки главы страны-агрессора были реализованы.

Теперь Путин, похоже, хочет превратить свою геноцидную войну в замороженный конфликт в Украине. Мы не можем позволить этому случиться. Не теряйте фокуса. Полная украинская победа – цель

– написал Массаро.

Кроме того, Массаро подчеркнул, что Путин совсем не изменился и он до сих пор верит, что ему «все сойдет с рук». По его словам, сейчас важно не позволить агрессору избежать ответственности за содеянное.

Напомним, президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей позорной армии.