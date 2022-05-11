Сегодня стало известно о том, что посольство Германии возобновило свою работу на территории столицы Украины Киева.

Как информирует «НБН», об этом говорится в публикации посольства в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения в социальной сети:

«Мы уже вернулись. Вчера посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок подняла флаг Германии у здания посольства».

Во время визита на территорию Украины Бербок подчеркнула, что посольство в Киеве открывается «с минимальным присутствием дипломатов». Ведомство будет работать в ограниченном формате, однако с присутствием посла Анки Фельдгузен.

Насколько известно, посольство Германии прекратило свою работу в столице Украины незадолго до широкомасштабного вторжения России на территорию нашей страны. Глава МИД ФРГ в ходе своего визита в Бучу пообещала поддерживать население Украины, а также тщательно провести расследования военных преступлений.

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