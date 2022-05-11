Об этом президент заявил, общаясь со студентами Института политических исследований в Париже, сообщает CNN, передает «НБН».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за зверств российских оккупантов у Украины заканчивается терпения для переговоров со страной-агрессором.

Украинский лидер отметил, что Украина готова вести переговоры с РФ, пока еще не поздно.

«С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где есть десятки тысяч погибших, где есть случаи изнасилования, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, а также решение этого вопроса дипломатически», — сказал президент Зеленский.

Президент также заявил, что Украина выиграет войну и вернет все свои территории, которые захватила РФ.

Ранее президент Зеленский назвал условие, при котором переговоры со страной-агрессором могут полностью прекратиться.