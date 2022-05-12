В Москве неизвестные облили красной краской вход в посольство Польши. По всей видимости россияне сделали это в отместку за инцидент в Варшаве 9 мая, когда активисты облили красной краской посла РФ Сергея Андреева, который пытался возложить венок на кладбище воинов СССР, информирует «НБН».

В комментарии «24 каналу» Шеренговский заявил, что граждане страны-оккупанта своими действиями ведут страну в полную изоляцию от мира. Эксперт обратил внимание, что россияне пренебрегают любыми международными правилами и поддерживают преступные действия президента Владимира Путина. Жители РФ, которых не интересуют нормы поведения, все больше убеждают другие государства в том, что с Россией договариваться невозможно.

Политолог отметил, что самой русофобской страной в Евросоюзе является Польша, которая давно давала понять, что они были и продолжат быть антироссийским государством. По мнению эксперта, такая позиция Варшавы играет на руку Украине.

Напомним, что польский президент Анджей Дуда сделал громкое заявление о границах с Украинским государством. Слова главы Польши взволновали экс-главаря «ДНР» Игоря Гиркина. Террорист предположил, чем это может обернуться для России.