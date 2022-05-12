Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас реализовать на практике военную деблокаду невозможно.

«Президент абсолютно прав, потому, что сейчас нужно формировать экспедиционный корпус, как минимум корпус. Это несколько бригад, которые должны будут пройти 100 км. Под перекрестным огнем российских войск и авиации. Прикрыть их с воздуха мы не сможем. И фактически этот будет расстрел в степях Донецкой области», — сказал он.

Жданов заявил, что единственным выходом может стать эвакуация украинских защитников третьей стороной. Но для того нужно надавить на диктатора РФ Владимира Путина, чтобы он согласился на эту процедуру.

По словам эксперта, есть то, что дорого для Путина. Например, экс-гимнастка Алина Кабаева, с которой у диктатора, по слухам, есть общие дети.

«Есть вещи, которые дороги Путину, на которые можно было бы «надавить». Возможно, его семья. Я имею в виду Алину Кабаеву и ее детей. Пригрозить введением против них таких санкций, чтобы это было достойно обмена», — заявил Жданов.

Кроме того, Жданов отметил, что не все банки РФ отключены от SWIFT.

««Заморозка» счетов… Почему сегодня не замораживаются деньги, которые поступают в РФ за энергоносители? Такое же можно ввести сегодня? Можно. Но почему-то западный мир сегодня не хочет согласиться на эти условия», — добавил эксперт.

Тем временем защитник Мариуполя Волына обратился к Илону Маску с просьбой помочь спасти военных из «Азовстали».