Советник главы ОПУ высказался на своей Twitter-странице. Подоляк отметил, что еще совсем недавно у Кремля была другая позиция в вопросе относительно членства Украины в Евросоюзе, информирует «НБН».

«Классическая лицемерная Россия», — написал представитель Офиса Зеленского.

Подоляк отметил, что еще совсем недавно российские власти выступали против интеграции Украинского государства в Североатлантический Альянс. Теперь Кремль стал против членства Украины не только в НАТО, но и в Европейском Союзе.

По словам советника главы ОПУ, такая смена риторики доказывает, что заявления российского руководства «не стоят ни бумаги, ни времени на разговоры». При этом хорошая новость заключается в том, что «мир больше не волнует мнение варваров и мародеров».

Ранее Подоляк раскритиковал западных политиков, которые пытаются воспрепятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Представитель ОП рассказал, какие альтернативы членству в ЕС предлагают официальному Киеву.