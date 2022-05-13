Политический эксперт рассказал, что глава Кремля отказался от идеи всеобщей мобилизации в России, поскольку не сможет побороть шкал критики и недовольство россиян из больших городов, куда поедут «похоронки» из Украины, когда на войну будут отправлять всех без исключения, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Быкова, ни о каких успехах оккупантов не может быть и речи, поэтому Москва может представить как «победу» путинской армии «взятие» Мариуполя, что позволит захватчикам автоматически получить еще одну «победу» в виде открытия сухопутного коридора на Крымский полуостров.

Эксперт также проанализировал последние ракетные обстрелы оккупантов. Он обратил внимание на то, что удары наносятся по инфраструктуре, железнодорожных узловых станциях и электрических подстанциях, которые там располагаются. Россияне делают это с целью срыва поставок помощи западных стран Украине.

Быков подчеркнул, что транспортные узлы, которые становятся мишенью российских захватчиков, используются для экспорта украинского зерна за рубеж. Путин хочет заморить голодом не только украинцев, но и большое количество стран, превзойдя диктатора СССР Иосифа Сталина. Эксперт убежден, что это и есть составляющие «рецепта победы» президента РФ.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что у Путина будет два варианта действий, когда «выдохнутся» российские захватчики.