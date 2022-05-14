На активное обсуждение болезни Путина в интернете обратило внимание британское издание The Sun. В материале таблоида сказано, что в Сети появился шквал комментариев относительно видео со встречи кремлевского диктатора с министрами, информирует «НБН».

Множество зрителей были удивлены внешним видом лидера россиян, в частности его распухшим лицом, которое в сравнении с его телом выглядело непропорционально. Комментаторы заподозрили, что на монтаже к теле дублера «приставили» голову президента РФ.

Слухи о тяжелой болезни Путина подогрел внешний вид и поведение диктатора на параде 9 мая на Красной площади в Москве. Зрители трансляции шествия отметили, что глава России странно «завис» во время выступления, кроме того, всю речь он читал с листа.

СМИ вновь заговорили о неподвижности правой руки главы Кремля, после того, как он приветствовал соотечественников левой рукой. Также Путин во время парада сидел на стуле, прикрыв колени одеялом.