Главный советник Реджепа Эрдогана сообщил, что страна-оккупант готова сесть за стол переговоров не только с представителями Украины, но и западных государств, информирует «НБН» со ссылкой на Türkiye.

Калин рассказал, что российское руководство в ходе переговорного процесса выразило заинтересованность в заключении большой сделки. Кремль готов заключить новый крупный договор с Украиной и странами Запада.

Представитель турецкого президента отметил, что чтобы создать условия переговоров, все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты Америки, должны участвовать в конструктивном диалоге.

Спикер Эрдогана не исключает проведение встречи главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, однако для этого стороны должны продвинуться в процессе переговоров. Он добавил, что президент Турции выступает только за дипломатический путь урегулирования войны в Украинском государстве.

Ранее министр обороны Турции сообщил, что Эрдоган предлагает провести переговоры Зеленского и Путина и надеется, что президенты примут его предложение.